¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Alianza Lima vía Gol Perú por la Liga 1 2022?

Sport Huancayo vs. Alianza Lima EN VIVO se miden este domingo 5 de junio en el estadio Huancayo, a partir de las 3.30 p. m. El encuentro por la reprogramación de la fecha 8 en la Liga 1 2022 irá por la señal de Gol Perú. Para que no te pierdas de este partido, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará sobre las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los goles en video.

Sport Huancayo vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sport Huancayo vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de junio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Huancayo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

El duelo Sport Huancayo vs. Alianza Lima se podrá seguir en todo el territorio peruano a partir de las 3.30 p. m.

Sport Huancayo y Alianza Lima, dos equipos que tienen buenas chances de pelear por el título del Torneo Apertura, se enfrentarán en un duelo de descarte. El Rojo Matador es escolta del líder, Melgar, con 30 puntos, uno más que el elenco blanquiazul, que se mantiene al acecho.

La escuadra huancaína dejó prácticamente fuera de competencia a otro aspirante como Alianza Atlético con una goleada 4-1 en la jornada previa. Los de Carlos Bustos, por su parte, llegaron a su octavo triunfo consecutivo con el agónico 1-0 conseguido frente a Cienciano.

Los dos últimos cruces entre Huancayo y Alianza terminaron empatados. En la capital de Junín, el duelo más reciente es el 3-0 que los victorianos lograron en mayo del 2019.

¿Qué canal transmite Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

Para la TV peruana, el canal encargado de la emisión del Sport Huancayo vs. Alianza Lima es Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros de la Liga 1.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs. Alianza Lima por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Sport Huancayo vs. Alianza Lima por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

Estos son los canales que deberás sintonizar para que no te pierdas del Sport Huancayo vs. Alianza Lima por la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además de televisar los mejores partidos de cada jornada en el campeonato peruano, como el Sport Huancayo vs. Alianza Lima, en Gol Perú podrás ver espacios de entrevistas, así como informativos con el resumen de cada fecha del fútbol local e internacional.

¿Dónde juegan Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

El escenario de este compromiso será el estadio Huancayo, recinto deportivo ubicado en la ciudad homónima, con capacidad para 17.000 espectadores.