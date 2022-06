La dura eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores ha hecho que muchos integrantes de la institución victoriana y el plantel salgan a hablar en público. Uno de ellos fue Hernán Barcos, quien no solo se refirió a la derrota ante River Plate, sino también a la realidad que atraviesa el equipo victoriano.

El popular ‘Pirata’ lamentó la realidad que vive el equipo blanquiazul, ya que no cuenta con un campo de entrenamiento, por lo que se ven obligados a entrenar en su propio estadio.

“Es un problema no tener sede de entrenamiento. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento”, declaró al programa ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

Los blanquiazules llegaron a ocho victorias al hilo en el campeonato peruano. Foto: Luis Jiménez

Asimismo, el atacante argentino se refirió a los cuestionamientos de los hinchas íntimos tras el 8-1 que sufrieron a manos de River Plate en el cierre de la Libertadores.

“Lo que la gente quiere y necesita con Alianza Lima es a nivel internacional. Hacer un mejor papel que en los últimos años con casi 30 partidos que no gana (...) Yo no sé si al ganar la Fase 1 se borraría lo de River Plate. Seguro haría que la gente vuelva a confiar en nosotros, borrarlo va a ser muy difícil”, sostuvo.

Hernán Barcos responde a Kylian Mbappé

Durante los últimos días, diversos futbolistas sudamericanos han respondido a Kylian Mbappé, quien criticó el balompié de nuestro continente. Hernán Barcos se sumó a estos jugadores y afirmó que el delantero de Paris Saint-Germain posiblemente “no tenga noción” de cómo es el fútbol en esta parte del mundo.

“Mbappé no ha jugado nunca en Sudamérica, quizá no tiene la noción de lo que es o representa. No se va a negar que todos quieren ir a jugar a Europa, pero no siempre ahí es mejor fútbol, depende del país o el nivel. La liga francesa tiene 2 o 3 equipos”, afirmó.

Hernán Barcos fue goleador de Alianza Lima en el 2021. Foto: GLR- Luis Jiménez

¿Hernán Barcos se queda en Alianza Lima?

En otro momento de la entrevista, el atacante argentina fue consultado por su permanencia en Alianza Lima. Hernán Barcos precisó que tiene la disposición de seguir vistiendo la camiseta blanquiazul.

“Uno siempre está a disposición de seguir en Alianza Lima, pero depende de ellos. Mi contrato es hasta fin de año y tanto como yo como el club tenemos que tomar decisiones. De mi parte, siempre tengo disposición de continuar”, apuntó.

