Cristian Benavente confesó que lleva jugando un mes y medio con una lesión en el tendón

Alianza Lima derrotó por 1-0 a Cienciano por la Liga 1-2022. Con este resultado, los blanquiazules se mantienen en la pelea por el Torneo Apertura, suman 29 puntos y están a cinco del líder Melgar. El gol del agónico triunfo fue de Cristian Benavente.

El ‘Chaval’ volvió a marcar con el cuadro íntimo y ya lleva cuatro tantos en el torneo local. El ‘14′ ingresó a los 64 minutos de juego y fue vital para la victoria aliancista; sin embargo, al finalizar el encuentro, realizó una sorpresiva confesión.

“Llevo un mes y medio con molestias en un tendón de Aquiles que no me deja ayudar más al equipo con más minutos. Agradezco al cuerpo médico por ayudarme a estar aunque sea media hora con el club. Intentaré estar de la mejor manera, olvidarme de estas molestias y poder ayudar a conseguir más puntos y goles”, dijo a Gol Perú.

Como se recuerda, el canterano del Real Madrid sufrió algunas molestias anteriormente, por lo que no participó en partidos de Copa Libertadores ni de Liga 1 y, cuando lo hizo, inició en la banca.

Cristian Benavente sobre la hinchada blanquiazul

Después de la goleada sufrida ante River Plate, muchas críticas llovieron sobre el club íntimo. Por ello, al inicio del partido contra Cienciano, los jugadores mostraron un cartel con la frase: “Gracias por estar siempre, juntos hasta el final”.

Durante el duelo, a pesar de que era un choque disputado, los hinchas no dejaban de alentar. Al respecto, el ‘Chaval’ reconoció que ese apoyo fue fundamental: “La afición no nos ha abandonado hasta el último minuto y creo que eso nos ha dado ese plus para poder ganar”.

Así fue el gol de Cristian Benavente a Cienciano