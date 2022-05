Arley Rodríguez revela lo que le dijo Carlos Bustos al finalizar el partido contra Municipal

Alianza Lima venció 3-0 a Deportivo Municipal en el Estadio Iván Elías Moreno por la fecha 15 de la Liga 1 Betsson 2022. Una de las figuras del encuentro fue Arley Rodríguez, quien brindó una entrevista para Gol Perú y se mostró muy satisfecho con su actuación.

“ Yo he sido muy feliz en Alianza. Me ha tocado lucharla. Me preparo para arrancar, pero me ha tocado estar en el banco . Cuando he estado desde el inicio, me entrego y demuestro que puedo estar en el once, pero si el profe decide que esté en el banco, lo puedo hacer sin problemas”, declaró.

Además, reveló lo que le dijo el técnico Carlos Bustos al final del cotejo: “ Me felicitó porque sabe que me exijo al máximo. Ahora me da la oportunidad de estar, también me tocó ante Vallejo. Siempre demostrando que estoy al 100% cuando me toque. Estoy feliz por la victoria y por el grupo que celebra mis alegrías. Muy contento por el triunfo”.

PUEDES VER: Respuesta de Gareca sobre el tema Byron Castillo generó reacción en la prensa internacional

Arley Rodríguez sueña con el título del Apertura

Por otro lado, Arley Rodríguez señaló que están concentrados en el torneo local y que deben mantener esta racha positiva para intentar ganar el Torneo Apertura.