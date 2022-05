¡Vuelve la sazón a Matute! Venta de comida estará disponible para el Alianza Lima vs. Cienciano

¡Celebran los hinchas de Alianza Lima! La deliciosa comida volverá al estadio de Matute este 30 de mayo después de dos años por la pandemia de la COVID-19 para encantar a todos con su buena sazón y exquisitos platos como la clásica carapulcra con sopa seca, anticuchos, arroz con pollo, entre otros. Así se pudo conocer gracias a un periodista del programa la Hora de Lalo.

“Una noticia más que positiva. Vuelve la comida al estadio Alejandro Villanueva. Para el duelo frente a Cienciano (30/05) podrán volver a degustar de la excelente sazón que engreía los paladares de los hinchas”, dijo André Huallpa Pacherres en su cuenta de Twitter.

Periodista confirma el regreso de la comida al estadio Alejandro Villanueva. Foto: Twitter

Alianza Lima enfrentará a Cienciano este 30 de mayo por la Liga 1 2022. Para ese entonces, se sabrá la situación de los íntimos de La Victoria tras la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, donde son los últimos del Grupo F con un punto, producto de un empate ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima vs. Cienciano?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Cienciano será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Cienciano por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.