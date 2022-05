¿Podrá vestir la Bicolor? Pablo Lavandeira confirma que está cerca de nacionalizarse peruano

En las últimas fechas, Pablo Lavandeira ha subido su nivel futbolístico. A punta de goles y asistencias, el uruguayo se ha convertido en la principal figura de Alianza Lima en la temporada 2022. El volante brindó una entrevista para RPP y reveló que está cerca de obtener la nacionalidad peruana.

“Mi nacionalización peruana ya está finalizada. Solo falta la firma oficial y hacer la ceremonia” , declaró el jugador de 32 años que llegó este año al cuadro blanquiazul.

Además, señaló que se siente cómodo en el club íntimo. “Estoy feliz por esta oportunidad y disfruto cada momento, así sea suplente. Entrenar y concentrar, vivir cada momento hizo que cuando tuve la chance lo hice de la mejor manera. Sé que estoy en un club grande y quizás en los primeros partidos no me tocó estar como todo jugador quiere estar”, señaló.

Finalmente, se refirió al polémico penal que le cobraron a los victorianos en el duelo ante San Martín. “ En la cancha, para mí, fue penal. Los tres fueron. No pude ver la repetición. Cristian Benavente me dijo que sintió algo. En la cancha sentí que fueron tres los penales que hubo. Quizás por la adrenalina a veces ven cosas que no son las que finalmente son”, sostuvo.

¿Pablo Lavandeira podría ser convocado por Perú?

A pesar de que obtenga su nacionalización, Pablo Lavandeira no podría ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana. ¿La razón? El volante no cumple con los requisitos que establece la FIFA para ser considerado elegible por un país.

Pablo Lavandeira llegó a Alianza Lima en el 2022. Foto: Luis Jiménez