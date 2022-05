Carlos Zambrano desea disputar la Liga 1: “Soy muy fanático de Alianza y me gustaría jugar ahí”

El futuro de Carlos Zambrano en Boca Juniors es incierto; sin embargo, tal parece que el defensor peruano ya tendría un plan para continuar su carrera más adelante. Pese a que hace unas semanas, unas declaraciones suyas dejaron entrever un retiro del fútbol profesional, el ‘Kaiser’ parece haber dejado esto en el olvido, pues aseveró que se ve jugando hasta tres años más.

Durante una entrevista, el zaguero de la Bicolor expresó su deseo de jugar en el torneo peruano cuando esté cerca al retiro. Según indicó el ‘León‘, espera jugar la Liga 1 vistiendo la camiseta de Alianza Lima, club del cual es “muy fanático”.

“Me gustaría jugar uno o dos años en mi país, ya que nunca jugué ahí, ojalá se pueda dar. Me gustaría estar 2 o 3 años más fuera de mi país, a los 35-36 volver y jugar en mi país, ya que la exigencia en mi país no es tanta como aquí en Argentina o en Europa. (...) Soy muy fanático de Alianza y me gustaría jugar ahí también”, declaró a Deportivo IP.

Carlos Zambrano fichó por Boca a fines de enero del 2020. Foto: TyC Sports

Zambrano y Boca Juniors

Si bien Carlos Zambrano afirmó que desea jugar la Liga 1, precisó que por el momento se siente cómodo en Boca Juniors, por lo que espera quedarse una temporada más en el Xeneize.

“Me gustaría disfrutar todo lo que pueda aquí en el club, me siento muy cómodo en el equipo, estoy muy contento y si se da la oportunidad de quedarme un tiempo más, me encantaría, pero ya no depende de mí. Hasta mi último día de trabajaré duro y pondré mi granito de arena”, concluyó.

Recordemos que Carlos Zambrano llegó al equipo argentino en diciembre del 2020, luego de su paso por el Dinamo Kiev. El defensor peruano tiene contrato hasta finales del 2022.