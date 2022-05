DT de Colo Colo afirmó que Alianza Lima mejoró en la Libertadores: “Han dado un mejor fútbol”

Alianza Lima vs. Colo Colo disputaron el último partido de la fecha 4 de la Copa Libertadores dejando diversas reacciones, no solo en los hinchas, sino también en los protagonistas. Tras el empate 1-1 en el Estadio Nacional, el técnico del cacique, Gustavo Quinteros, se refirió sobre este duelo que tuvo diversas situaciones de gol, pero no hubo eficacia de los delanteros.

Si bien estaba en el bando contrario, el entrenador argentino reconoció que el conjunto blanquiazul demostró una faceta distinta a lo que venia mostrando en los últimos partidos del certamen internacional.

“Alianza mejoró durante el torneo. Cuando jugaba con línea de cinco, era más sólido defensivamente, pero proponía menos. Hoy le han dado un mejor fútbol”, afirmó en conferencia de prensa.

Alianza Lima y Colo Colo igualaron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. Foto: EFE

Si bien reconoció la mejoría del equipo íntimo, el estratega del cacique se mostró disconforme por el resultado obtenido en su visita a Lima, ya que consideró que sus dirigidos merecieron quedarse con la victoria.

“Todavía estamos digiriendo el empate, perdimos dos puntos, tuvimos más opciones para hacer el gol, fallamos un penal. Estamos bastante amargados por el resultado, por el juego estamos conformes, se jugó bien. Podríamos haber definido en el primer tiempo y no pudimos”, concluyó.

Recordemos que con el empate, Colo Colo se ubica segundo en el Grupo F con 7 unidades y sueña con la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores. Por su parte, Alianza Lima sumó su primer punto y marcha último. Los blanquiazules esperan terminar terceros y jugar la Sudamericana.