Benavente quedó fuera de lista ante Colo Colo: su posible reemplazo y el once que manejaría Bustos

Alianza Lima se jugará una ‘final’ contra Colo Colo este jueves por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022. El cuadro blanquiazul necesita urgentemente una victoria para mantener su ilusión de llegar a la siguiente ronda del torneo o, más probable, conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, contarán con una ausencia en el ataque: Cristian Benavente.

El ‘Chaval’ no estará disponible para el choque en el Estadio Nacional. El motivo sería que aún presenta las molestias que también lo sacaron del compromiso ante Carlos Stein por la Liga 1. Dicho encuentro no lo jugó para recuperarse totalmente y llegar ante el Cacique, pero no fue así, y Carlos Bustos tendrá que hacer algunos cambios en la oncena titular que salte al campo.

Alianza Lima registra cuatro victorias consecutivas en la Liga 1 2022. Foto: Alianza Lima

El DT victoriano plantaría una formación como la que salió ante el cuadro carlista, con Wilmer Aguirre acompañando a Hernán Barcos en la delantera, pero el cambio estaría en el sector defensivo, ya que sí podrá contar con Pablo Míguez y Christian Ramos, quienes volverían a arrancar. Además, de acuerdo a información de Líbero, Sebastián Cavero concentró con el plantel y estaría en la banca como suplente.

Números de Benavente en Alianza Lima

El canterano del Real Madrid lleva 10 partidos con la camiseta aliancista, pero solo pudo marcar un tanto, lo hizo en su debut ante Mannucci. Desde aquel momento que llenó de ilusión a los hinchas blanquiazules, el ‘Chaval’ no ha vuelto a poner un tanto ni a generar asistencias.

Posible alineación de Alianza Lima vs. Colo Colo: