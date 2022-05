Con Gabriel Costa y Hernán Barcos: alineaciones de Alianza Lima y Colo Colo por Copa Libertadores

Van en busca de su primer triunfo. Alianza Lima vs. Colo Colo se enfrentan en una nueva jornada a las 9.00 p. m., por el Grupo F de la Copa Libertadores. El cuadro blanquiazul necesita de un triunfo si desea seguir soñando con la clasificación a octavos, ya que es el colero con cero unidades. Por su lado, el cacique marcha segundo (6 pts.) y está tras los pasos del líder River Plate (9 pts.).

Si bien los blanquiazules serán locales en el Estadio Nacional, las casas de apuestas dan como favorito al conjunto chileno. Recordemos que durante la primera rueda, el equipo donde milita el peruano Gabriel Costa se quedó con el triunfo por 2-1.

A pocos minutos del cotejo, ambos técnicos confirmaron sus alineaciones. Por el lado íntimo, Hernán Barcos comandará el ataque, mientras que la visita apelará a la dupla goleadora Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Alianza Lima vs. Colo Colo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Edgar Benítez, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

Alineaciones confirmadas. Foto: Twitter Conmebol Libertadores

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO?

El partido EN VIVO entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022 comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana), 10.00 p. m. (hora chilena). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo ONLINE GRATIS?

Para ver Alianza Lima vs. Colo Colo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.