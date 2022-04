¿Qué pasó con Antony Mamani, exarquero de Alianza que afirmó que “tenía más condiciones que Carrillo”?

En el año 2011, la Sub-20 de Alianza Lima alcanzaría el cuarto lugar en la primera Copa Libertadores de aquella categoría, la cual se disputó en Lima. Los juveniles blanquiazules llegaron hasta semifinales del certamen, donde se enfrentaron a Universitario de Deportes y terminaron siendo eliminados por el clásico rival en la tanda de penales. En aquel plantel figuraba el arquero Antony Mamani, quien inició como titular en aquel equipo, e - incluso - llegó a ser el tercer arquero de Alianza Lima después de Salomón Libman y George Forsyth.

Inicio de Antony Mamani

El guardameta, que se formó en las divisiones menores del cuadro blanquiazul, se ganó la confianza del técnico José Soto y arrancó como titular en la Copa Libertadores Sub-20. El primer encuentro lo ganaron 2-1 a Caracas FC, luego golearon 4-0 a Universidad Católica y en el cierre del grupo cayeron goleados 1-4 ante Boca Juniors. Esta derrota terminó por sacarlo del ‘once’ inicial y su puesto sería ocupado por Ángel Azurín.

Tras ser eliminados por el cuadro crema, en junio del 2011, Alianza Lima jugó por el tercer lugar de dicho certamen ante América de México, pero terminó perdiendo por la mínima diferencia (1-0), quedándose con el cuarto lugar. Meses después, el nombre de Antony Mamani dejaría de ser recordado en el mundo de fútbol debido a un hecho extrafutbolístico en el que se vio involucrado.

Antony Mamani: problema extrafutbolistico

Previo a su participación en el torneo internacional con la Sub-20 del conjunto victoriano, el portero había sido el protagonista de un ‘ampay’ en el programa de Magaly Medina, en el que se le vio junto a Michelle Cárdenas. Pese a este hecho, el técnico juvenil José Soto le dio la confianza para que dispute la Libertadores, pero finalmente terminó perdiendo un lugar y fue cedido al final de la temporada.

Años después el ahora guardameta de 31 años indicó en una entrevista a El Bocón, que los hechos no fueron como se mostraron en televisión nacional y que lo perjudicaron para sacarlo del club íntimo.

“A las finales no fue como lo sacaron en la tele. En realidad me sembraron para sacarme de Alianza. Yo en su momento no declaré porque mi abogado me dijo. Y como yo era chibolo, no sabía qué cosa decir”, declaró.

Se comparó con André Carrillo

Años después del escándalo, Antony Mamani aseguró que aquel hecho le llegó en un momento en el cual no era maduro. Precisó que de no haber sucedido este incidente habría jugado en Europa e, incluso, aseguró que “tenía más condiciones que André Carrillo”.

“La mente estaba afuera. Tenía las condiciones para jugar en Europa. Si había salido (André) Carrillo, yo por qué no, si tenía más condiciones que él. Pero en el fútbol es tener suerte y perseverancia”, declaró a El Bocón.

Dejó el fútbol y se dedicó a vender pollos

Luego de su paso por Alianza Lima, Antony Mamani fichó por Sport Áncash (2012-13) para jugar la segunda división. Luego se mudó a Trujillo para defender la camiseta de Carlos Mannucci, que en ese año jugaba la Copa Perú, certamen que disputaría por seis años con Chavelines (2014), Serrato (2015) y Sport Águila (2016 - 2018) y UD Parachique (2018).

Antony Mamani defendió el arco de Carlos Manucci en la Copa Perú

Tras jugar por toda la temporada 2018 con el cuadro piurano, el portero dejaría el fútbol para dedicarse a otros oficios como vendedor de pollos, empleado en una fábrica y administrador de un vivero.