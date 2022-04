Alianza Lima recibió a la selección peruana de futsal down en Matute

Grata visita. Este viernes 22 de abril, la selección peruana de futsal down se hizo presente en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, ubicado en el distrito de La Victoria. La escuadra que logró destacar en el último Mundial de la disciplina, realizado en nuestro país, se mostró emocionada por conocer el recinto de uno de los más grandes equipos del torneo local, Alianza Lima.

“La selección peruana que nos representó en el World Cup Futsal Down Lima 2022 visitó nuestras instalaciones. ¡Felicidades, muchachos!”, posteó el club blanquiazul, junto a algunas instantáneas de la visita del cuadro dirigido por Giancarlo Zárate.

Publicación de Alianza Lima. Foto: Twitter Alianza Lima

El conjunto nacional visitó el gramado del coloso deportivo de los íntimos y vivió un agradable momento dentro del vestuario que utiliza el equipo titular comandado por Carlos Bustos.

La Copa del Mundo de Futsal Down se realizó en la sede Legado de la Villa Deportiva Nacional (Videna) e inició el pasado viernes de abril. La selección peruana mostró un gran performance a lo largo de la competición, que finalmente coronó a Brasil como campeón en un partido con sabor a clásico sudamericano, en el que la Verdeamarela se enfrentó a Argentina. En tanto, el equipo peruano se midió ante México y cerró así su participación.

Selección de futsal down responde a “Hablando huevadas”

Días atrás, los conductores del show “Hablando huevadas”, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, soltaron una polémica burla contra la selección de futsal down, hecho que no pasó desapercibido por el técnico Giancarlo Zárate y el capitán de la escuadra, Edgar Gómez.

“La sociedad debe empezar a rechazar este tipo de comentarios discriminatorios y de burla. La verdad es que yo no le veo nada de humor negro. Ojalá tenga la oportunidad de cruzarnos con ellos, a ver si tienen los ‘huevos’ de decirlo de nuevo, porque te aseguro que no lo van a hacer”, señaló el estratega.