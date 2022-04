Este es el ‘once’ con el que Alianza Lima enfrentaría a Cantolao en el Miguel Grau

Alianza Lima enfrentará a la Academia Cantolao este 23 de abril por la jornada 11 de la Liga 1 2022 en el estadio Miguel Grau del Callao. Los blanquiazules llegan con la motivación a tope tras golear (4-1) a su clásico rival, Universitario de Deportes, la fecha pasada y ante el Delfín buscan seguir sumando para comenzar a soñar con los primeros lugares de la tabla.

Para este cotejo, el entrenador Carlos Bustos repetiría el mismo equipo que enfrentó a la ‘U’. En la portería repetiría Ángelo Campos, quien continúa en buen nivel bajo los tres palos; en defensa estarían Renato Rojas, Yordi Vílchez, Pablo Míguez y Christian Ramos, que dieron seguridad pese al gol en contra del ‘Cotorra’.

El medio campo estaría conformado por Jairo Concha y Josepmir Ballón, ambos de buen partido frente a los cremas; la volante regresaría con Edgar Benítez, Pablo Lavandeira y Cristian Benavente. Finalmente, Hernán Barcos comandaría el ataque victoriano.

Así formaría Alianza Lima

Ángelo Campos; Renato Rojas, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez, Cristian Benavente y Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Cantolao?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Cantolao será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Cantolao ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Cantolao por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.