Jairo Concha marca un doblete ante Universitario en menos de cinco minutos

En el Estadio Monumental, Alianza Lima derrota 2-0 a Universitario de Deportes con dos goles de Jairo Concha, quien a los 25 minutos y tras una gran asociación de los blanquiazules, remató al arco crema para darle la ventaja a los dirigidos por Carlos Bustos. Posteriormente, a los 29 minutos volvió a aparecer para aumentar la diferencia.

Así fue el 1-0 de Jairo Concha

Así fue el doblete de Concha

De esta manera, el volante de 22 años marca sus primeros goles en la presente temporada. La última vez que agitó las redes fue en la victoria ante Melgar (1-0) por la Fase 2 de la Liga 1 2021, misma donde los íntimos de La Victoria se proclamaron campeones del fútbol peruano tras derrotar en la final a Sporting Cristal.

Merengues y blanquiazules se enfrentan por la décima jornada de la Liga 1 2022. Los cremas llegaron de una importante victoria ante Ayacucho FC con tantos de Gomes (Autogol) y su reciente contratación, Andy Polo, quien apareció al último minuto. Por su parte, los dirigidos por Carlos Bustos llegaron de una derrota ante Colo Colo (2-1) por la Copa Libertadores, mientras que en torneo peruano le ganaron a UTC de Cajarmarca 1-0 con gol del ‘Pirata’ Barcos.

