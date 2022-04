En el mejor momento de Universitario: Arley Rodríguez marca el 3-1 para Alianza Lima

En el estadio Monumental, Alianza Lima derrota 3-1 a Universitario de Deportes con goles de Jairo Concha (en dos oportunidades) y Arley Rodríguez, quien marcó el tercero para los blanquiazules tras conectar un certero golpe de cabeza gracias a un centro que envió Edgar Benítez.

Con este resultado, los dirigidos por Carlos Bustos escalarían hasta la doceava casilla de la Liga 1 2022 con 11 puntos. Asimismo, estarían logrando su segundo triunfo consecutivo en el torneo local en lo que va de la temporada. Por otro lado, los cremas se mantendrían en la sexta posición con 16 unidades.

Además, el delantero colombiano volvió a encontrarse con el gol luego de seis meses. La última vez que marcó con Alianza Lima fue en el empate contra Cienciano por la Fase 2 de 2021. Aquel día, los íntimos de La Victoria empataron con el conjunto imperial.

Alineación de Alianza Lima

Campos, Rojas, Ramos, Míguez, Vílchez, Concha, Ballón, Benavente, Lavandeira, Benítez y Barcos.

Alineación de Universitario

Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Barreto, Cayetano, Polo, Novick, Quispe y Valera.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Universitario vs. Alianza Lima por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.