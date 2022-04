Aldair Rodríguez reveló detalles de su encuentro con Robert Rojas: “Aceptó mis disculpas”

Aldair Rodríguez fue el foco de atención en el partido de Copa Libertadores entre Alianza Lima y River Plate ya que cometió una fuerte falta contra Robert Rojas, defensor de los millonarios, quien terminó con una fractura de tibia y peroné.

Como se sabe, el futbolista blanquiazul habló después del encuentro y se mostró muy apenado por lo sucedido con el paraguayo. Incluso, fue hasta el hotel de concentración del conjunto argentino para disculparse personalmente con el marcador derecho.

Este jueves 7 de abril, a la salida del Estadio Alejandro Villanueva, el delantero de Alianza Lima contó cómo fue su encuentro con Robert Rojas.

“ Ayer (miércoles 6 de abril) tuve la oportunidad de hablar con Robert (Rojas) y aceptó mis disculpas. Él está tranquilo. Sabe que es una situación que se da en el fútbol. También, me hizo saber que él sintió que (la falta) no fue con mala intención, y lastimosamente ocurrió ese accidente”, comentó Aldair Rodríguez para América Deportes.

Por otro lado, el atacante expresó que él es un futbolista que no se caracteriza por tener un juego brusco en el campo de fútbol.

“Yo no sé el punto de vista ustedes (periodistas) pero yo no tengo ese tipo de accionar en mi carrera. Creo que es la segunda roja que me sacan. No tengo antecedentes. Fui con fuerza a la jugada pero no de manera desmedida con ganas de lastimar al compañero”, agregó el delantero de Alianza Lima.

Finalmente, Aldair señaló que no hace caso a las críticas de la gente sobre la falta que provocó la lesión de Robert Rojas.