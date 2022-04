“¿10 años no ganan?”: Vignolo quedó en shock al conocer la mala racha de Alianza en la Copa

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores 2022 ante River Plate este 6 de abril en el Estadio Nacional y tiene una deuda pendiente con su fanaticada, puesto que llevan 10 años (23 encuentros) sin cosechar victorias en el certamen continental. Este conteo llegó hasta Argentina y un reconocido periodista, Sebastián Vignolo, quedó en ‘shock’ al enterarse.

“ ¿10 años no ganan? ”, fue la primera reacción del también conocido como ‘Pollo’. “ ¿Pero sin ganarle a nadie? Nunca escuché de ninguno (equipo) ”, agregó sorprendido.

También se mostró indignado por lo que representa el conjunto blanquiazul en Perú. “ Alianza es grande, Alianza es un equipo grande, enorme es Alianza ”, finalizó.

Reacción del ‘Pollo’ Vignolo ante la sequía de victorias de Alianza en Libertadores

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. River Plate?

El partido entre Alianza Lima vs. River Plate por la primera fecha de la Libertadores se juega desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

Alianza Lima vs. River Plate: alineaciones probables

Alianza Lima: Campos; Mora, Ramos, Míguez, Vílchez, Lagos; Concha, Ballón, Valenzuela; Benavente y Barcos

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, Gonzáles Pírez, Casco; Simon, Fernández, Pérez, De la Cruz; Barco y Álvarez.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alianza Lima vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás ver toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.