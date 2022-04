El equipo con el que Alianza Lima saldría a enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores

Alianza Lima volverá a la acción en la Copa Libertadores 2022 ante River Plate este 6 de abril en el Estadio Nacional desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y Carlos Bustos busca sacar lo mejor de su plantilla para lograr la hazaña y cortar la sequía de 23 partidos sin ganar en el certamen continental. Para esto, saldría con su habitual sistema (3-5-2), pero con Cristian Benavente y Hernán Barcos como líderes en el ataque.

Este sería el once con el que los blanquiazules enfrentarían al Millonario, según informa Líbero: Ángelo Campos; Pablo Míguez, Christian Ramos, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Ricardo Lagos; Cristian Benavente y Hernán Barcos .

Esta formación es, prácticamente, la misma con la que enfrentó a Melgar por la Liga 1, pero con la diferencia de que el ‘Pirata’ Barcos y Oswaldo Valenzuela serían titulares en reemplazo de Aldair Rodríguez y Aldair Fuentes, respectivamente.

El ‘Chaval’ espera lograr la victoria ante River

Benavente declaró para el medio Willax que en este tiempo de para han perfeccionado muchas cosas que esperan mostrar ante el cuadro argentino. “Hemos tenido tiempo para mejorar lo que no estaba tan bien y perfeccionar lo que hayamos hecho bien. Este tiempo sirvió para adaptarnos a lo que había que mejorar y espero que el miércoles se dé el resultado ”, indicó.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alianza Lima vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás ver toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.