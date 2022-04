Carlos Bustos motivado contra River: “De conseguir una victoria el miércoles, sería histórico”

Este miércoles 6 de abril, Alianza Lima tendrá su debut en la Copa Libertadores contra uno de los grandes candidatos a llevarse el título continental, River Plate. Al respecto, el técnico blanquiazul, Carlos Bustos, habló este lunes acerca del próximo reto que afrontará el equipo victoriano. Además, también se manifestó sobre los resultados adversos en el inicio de la temporada.

“Hace un tiempo que no estamos en competencia, pero hemos entrenado bien y también hubo jugadores con la selección”, indicó el DT. Asimismo, afirmó que llegarán con motivación para el choque ante el Millonario.

Alianza Lima y un gran reto en la Copa Libertadores: ganar. Foto: composición/ Liga 1/ AFP/ River Plate

Sobre las dudas de un posible juego a puertas cerradas, Bustos —a pesar de que no conocía la información— se mostró preocupado: “No tuvimos la posibilidad de jugar con Huancayo y de hecho creo que este tipo de partidos (de Copa Libertadores) necesita a la gente. Jugamos para representar a la institución y para la gente”.

Con respecto a su próximo choque con River Plate, confesó que “es un gran equipo”, pero que su escuadra irá en busca de realizar un gran partido, que será el cuarto cruce entre ambas escuadras en un certamen internacional. Incluso, los otros rivales de Alianza también son complicados: “Estamos en un grupo muy difícil y hay que ser inteligentes. Son 6 partidos”, explicó. “Tenemos que sumar la (mayor) cantidad de puntos para pasar a la siguiente fase”, añadió.

Finalmente, el técnico íntimo resaltó que un triunfo ante el cuadro Millonario será recordado, más aún sabiendo que Alianza no gana en Libertadores hace 23 partidos, a lo cual no considera “presión”.

”Primero, es una palabra que no me gusta. Tenemos una gran oportunidad, las pasadas (competencias) no fueron buenas. De conseguir una victoria el miércoles, será histórico. Vamos a ir en búsqueda del partido”, indicó Bustos.

Sobre Jefferson Farfán

Este martes se pudo conocer que Farfán será de baja por dos meses debido a su lesión en la rodilla. Al respecto, Bustos comentó: “Ha tenido una limpieza y está en recuperación. Tengo entendido que mañana tiene revisión y, prontamente, va a trabajar con nosotros. Esa es su situación real. Hablo todos los días con él y lo queremos con nosotros”.