Cristian Benavente tras derrota ante FBC Melgar: “No lo hicimos tan mal como para perder”

Alianza Lima perdió 1-0 ante FBC Melgar por la sexta fecha de la Liga 1 Betssson 2022. Tras el encuentro, Cristian Benavente declaró para Fútbol en América y manifestó que hicieron los méritos necesarios para no perder el encuentro ante los rojinegros.

“ Han marcado en una acción un poco aleatoria porque es un compañero que desvía la pelota. A partir de eso, no hemos merecido perder. Tenemos buenos jugadores, estamos trabajando bien con el cuerpo técnico y estamos todos muy unidos a pesar de la derrota. Me voy con una sensación de que no lo hicimos tan mal como para perder”, indicó.

Además, el ‘Chaval’ señaló que el plantel del cuadro íntimo se encuentra unido y que confía en revertir el mal momento que atraviesan en el torneo local.

“Aquí ganamos y perdemos todos. El equipo viene de ser campeón, algo bien debió hacer el año pasado para ganar. Estamos todos juntos desde el primero hasta el último, todos estamos en el mismo barco. Llevamos seis partidos, todavía todo puede pasar”, indicó.

Christian Ramos habló sobre su nivel en Alianza Lima

Tras la derrota contra FBC Melgar, Christian Ramos también declaró para Fútbol en América y explicó las razones por las que Alianza Lima atraviesa esta mala racha en la Liga 1 2022.

“No pensamos que iba a pasar esto: tres derrotas consecutivas. Tenemos que ser más sólidos a la hora de defender y las que tenemos, meterlas. A veces pasa que el rival te llega una vez y te hace el gol. En las tres derrotas, creo que ningún rival ha sido superior a nosotros”, manifestó.