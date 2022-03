¿Crisis en Alianza Lima? Las razones del mal comienzo de los blanquiazules en la Liga 1

Alianza Lima volvió a perder en la Liga 1. El cuadro blanquiazul cayó 1-0 ante FBC Melgar, en Arequipa, por la sexta jornada del Torneo Apertura. De esta forma, los íntimos solo han sumado cinco unidades en lo que va del campeonato local y se encuentran en el puesto 14 de la tabla.

Además, esta es la peor racha que ha atravesado Carlos Bustos desde que asumió como técnico aliancista. Aquí te mostramos a qué se debe el bajo rendimiento que ha mostrado el equipo de La Victoria en el arranque de esta temporada.

Perdió la solidez defensiva

Durante la Liga 1 2021, Alianza Lima se caracterizó por su solidez defensiva. Tal es así que el cuadro blanquiazul fue el equipo que menos goles recibió a lo largo de la temporada pasada y el que más veces dejó su valla invicta.

Pablo Míguez fue campeón nacional con Alianza Lima en el 2021. Foto: La República-Luis Jiménez

No obstante, este año, los íntimos han mostrado una fragilidad en la zona posterior que preocupa al técnico Carlos Bustos. Hasta el momento, los victorianos han recibido ocho tantos en seis partidos.

Christian Ramos no se ha adaptado a la línea de tres que propone el estratega argentino. Además, el nivel de Ricardo Lagos y Oslimg Mora, carrileros titulares, es muy bajo con respecto al de la campaña anterior.

Falta de eficacia

Otra fortaleza de Alianza Lima en el 2021 fue la capacidad de anotar goles en los momentos justos. El cuadro blanquiazul no generaba muchas situaciones de gol, pero aprovechaba las pocas que tenía.

Alianza Lima lleva tres derrotas consecutivas. Foto: Liga de Fútbol Profesional

PUEDES VER: Paolo Guerrero no será jugador de Alianza lima y aquí te contamos las razones

Este año, los blanquiazules no han estado finos en la definición y han perdido pegada. Wilmer Aguirre, Aldair Rodríguez, Jairo Concha y Arley Rodríguez no han repetido las actuaciones del año anterior y se encuentran erráticos frente a la portería rival.

Los refuerzos no rinden

Para esta temporada, Alianza Lima incorporó a seis futbolistas: Cristian Benavente, Pablo Lavandeira, Darlin Leiton, Christian Ramos, Aldair Fuentes y Jonathan Medina. Hasta el momento, ninguno de estos refuerzos ha marcado la diferencia en el cuadro blanquiazul.

El ‘Chaval’ y Lavandeira son los únicos jales íntimos que han mostrado algunas cosas interesantes. Sin embargo, aún no han logrado colmar las expectativas que se depositaron en ellos a inicios de año.

Ramos llegó a Alianza Lima en el 2022. Foto: Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima oficializó que Marathon dejará de formar parte del Programa de Beneficios Íntimo

Por su parte, Ramos y Fuentes han tenido un nivel muy bajo en lo que va del torneo. Finalmente, Leiton y Medina no han podido ganarse un lugar ni en la lista de convocados.

Extraña el ‘efecto Farfán’

En la temporada 2021, Alianza Lima tenía en el banco de suplentes a Jefferson Farfán, un futbolista de jerarquía capaz de cambiar la historia de cualquier partido.

El cuadro blanquiazul ganó muchos encuentros con esta fórmula, en la que la ‘Foquita’ ingresaba en los últimos 30 minutos de juego y aprovechaba, con su experiencia y calidad, las pocas oportunidades de gol que se le presentaban.

Jefferson Farfán no ha jugado ningún partido en la temporada 2022. Foto: Alianza Lima.

No obstante, este año, Carlos Bustos no ha podido contar con el ‘10′ debido a un problema en la rodilla que arrastra desde la campaña anterior. Hasta el momento, no se sabe cuándo podría volver a las canchas el atacante nacional, lo que genera preocupación en el comando técnico y en la hinchada íntima.