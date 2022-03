Alison Reyes: “El fútbol femenino ha avanzado mucho, pero aún no es suficiente”

Este martes 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer, se realizó el sorteo del fixture de la Liga Femenina 2022. Ante ello, Alison Reyes, capitana de Alianza Lima, brindó una entrevista para RRP y habló sobre los avances que ha habido en el fútbol femenino en nuestro país.

“Rescato lo bueno que se ha avanzado, pero aún no es suficiente. Nosotras estamos en esa lucha. Lo que se está avanzando no es para nosotros, sino para las generaciones que vienen” , ´declaró.

“El fútbol femenino ha avanzado mucho. Hoy se habla de contratos profesionales y esas cosas. La idea es que la liga profesional mejore”, agregó la defensora nacional.

Además, reveló que estuvo a punto de dejar el fútbol debido al poco apoyo que había para las mujeres en este deporte. “Practico fútbol desde muy pequeña, pero antes quería dejarlo. Porque no se escuchaba de academias ni torneos. Sin embargo, tuve la oportunidad de ir a una convocatoria y desde entonces no he parado” , indicó.

Reyes también manifestó que está muy feliz por haber firmado su primer contrato profesional con el cuadro blanquiazul. “En mi casa estaban muy contentos cuando les conté que sería futbolista profesional. Me moría por dar a conocer la noticia a todo el mundo”, relató.

Reyes resaltó el apoyo de Barcos y Ballón

Por otro lado, Alison Reyes destacó el apoyo que les brindan algunos referentes del equipo masculino de Alianza Lima. “Para nosotras, ha sido muy importante la cercanía de jugadores como Hernán Barcos y Josepmir Ballón. Es algo que valoramos mucho” , sostuvo.

Asimismo, señaló que siempre quiso jugar al lado de Miryam Tristán, a quién admira desde hace algún tiempo. “Cuando me enteré que jugaría con ella en Alianza, no lo podía creer”, expresó.