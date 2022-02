Cristian Benavente sobre jugar en Sullana: “Hay que dar lo mejor, así haya calor”

Alianza Lima venció 3-1 a Carlos A. Mannucci en Matute por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2022. En este encuentro, Cristian Benavente debutó con la camiseta blanquiazul y anotó un gran gol de tiro libre. El atacante declaró para Radio Ovación y se refirió a su primer partido con los íntimos.

“ Cuando llegó mi pase, hablé con el ‘profe’ (Carlos) Bustos y decidimos que era una buena oportunidad en casa y con nuestra gente , y al final se dio el estreno y me quedo muy contento”, señaló.

Además, el ‘Chaval’ manifestó que poco a poco alcanzará su mejor estado físico. “En esta semana de entrenamiento me he sentido muy bien, y de a pocos voy a llegar a mi 100% en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien, pero siempre se puede mejorar”.

Por otro lado, el futbolista formado en el Real Madrid habló sobre la posibilidad de jugar ante Alianza Atlético en Sullana. “Aquí se juega así, hay que acostumbrarse, hay que dar lo mejor, así haya calor o altura” , indicó.

Benavente sobre Paolo Guerrero y la selección peruana

Cristian Benavente también se pronunció sobre el eventual fichaje de Paolo Guerrero a Alianza Lima. “Es un grandísimo jugador y a cualquier equipo le gustaría tenerlo, y nosotros opinamos de la misma manera. Lo conozco y he jugado con él”.

Finalmente, el exfutbolista del Nantes de Francia sostuvo que quiere volver a la selección peruana, pero que ahora está enfocado netamente en el club íntimo. “Siempre está en el horizonte. Ahora, lo primero es Alianza, es jugar y estar feliz aquí. Si llega (una convocatoria), lo tomaré como un premio, pero siempre es un objetivo”.