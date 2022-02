Pablo Míguez respaldó a Jairo Concha tras expulsión: “Tiene que estar tranquilo”

Alianza Lima logro su primer triunfo del año luego de remontar ante Carlos A. Mannucci un duelo en el que se quedó con 10 jugadores desde los 30 minutos por la expulsión de Jairo Concha. Tras las disculpas que ofreció a la hinchada a través de redes sociales, su compañero Pablo Míguez lo alentó a “seguir trabajando”, pues aseguró que tiene el apoyo de todos en el equipo.

“Jairo es joven. A veces pasan estas cosas. Tiene que estar tranquilo que obviamente el equipo lo va a apoyar y esperemos que no suceda de nuevo. Tampoco es tan mal lo que hizo. Se pudo haber equivocado. Cuenta con el respaldo de todos los compañeros y el club. Tiene que estar tranquilo y seguir trabajando”, señaló el ‘Cotorra’ en diálogo con ESPN.

Míguez fue uno de los artífices de la remontada al convertir el 2-1 transitorio en el que fue su partido número 100 con los blanquiazules. Por este motivo, expresó que se siente “un privilegiado” por formar parte del plantel victoriano.

“Soy un privilegiado de estar acá, en Alianza Lima. Estoy muy feliz de cumplir esa cantidad de encuentros con esta camiseta que quiero tanto”, declaró en conferencia de prensa el defensa uruguayo-peruano, quien vive su segunda etapa en Alianza tras su regreso en el 2021.

Jairo Concha: “Prometo que no volverá a pasar”

La roja a Concha, primera en esta Liga 1 2022 para el elenco de Carlos Bustos, se dio luego de que el mediocampista cayera en la provocación de un rival e hiciera un ademán de agredirlo delante del árbitro Joel Alarcón. Consciente de su error, el futbolista de 22 años hizo un mea culpa y prometió que la situación no se volvería a repetir.

“Quiero disculparme, primero, con mis compañeros, y luego con la hinchada. Son errores que no se deben cometer y, lamentablemente, me equivoqué. Prometo que no volverá a pasar. Gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó mucho tiempo con un jugador menos y demostraron que Alianza Lima está para grandes cosas”, publicó en su cuenta de Instagram.