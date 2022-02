Jairo Concha pide disculpas tras su expulsión en el Alianza Lima vs. Carlos Mannucci

Mea culpa. Jairo Concha se ganó la tarjeta roja este domingo 20 de febrero tras agredir con un manazo al jugador Yuriel Celi en el duelo entre Alianza Lima contra Carlos Mannucci por la tercera jornada de la Liga 1. En ese sentido, al término del encuentro celebrado en el estadio Alejandro Villanueva, el también seleccionado nacional pidió disculpas por ocasionar su expulsión.

“ Quiero disculparme, primero, con mis compañeros, y luego con la hinchada. Son errores que no se deben cometer y, lamentablemente, me equivoqué . Prometo que no volverá a pasar. Gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó mucho tiempo con un jugador menos y demostraron que Alianza Lima está para grandes cosas”, compartió el jugador blanquiazul, y felicitó así al cuadro de Carlos Bustos por la victoria sobre los trujillanos por 3-1.

Publicación de Jairo Concha. Foto: Instagram Jairo Concha

En el minuto 29 del encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, Yuriel Celi y Jairo Concha protagonizaron un intercambio de palabras. El árbitro del cotejo, Joel Alarcón, se acercó a ambos jugadores para calmarlos, pero en ese momento el mediocampista íntimo agredió con un manazo al volante rival y el juez no dudó en mostrar la roja y expulsarlo.

Tras esta acción, Alianza Lima se quedó con 10 hombres en el campo de juego, y se fue al descanso con una derrota ante los norteños por 1-0. No obstante, en la segunda mitad, el cuadro blanquiazul pudo remontar con goles de Hernán Barcos, Pablo Míguez y Cristian Benavente.

Debut de Cristian Benavente

El mediocampista debutó oficialmente con Alianza Lima durante el duelo ante Carlos Mannucci. Durante su primer partido, el ‘Chaval’ anotó un increíble tanto tras ejecutar un tiro libre.

El próximo enfrentamiento del conjunto íntimo será ante Alianza Atlético el domingo 27 de febrero en el estadio Melanio Coloma de Sullana.