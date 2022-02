Jairo Concha sobre Alianza Lima en 2022: “Aún no llegamos al nivel esperado”

Alianza Lima, vigente campeón de la Liga 1, todavía no ha podido celebrar una victoria en el arranque de la temporada 2022 del torneo. Aunque reconoció que el inicio no ha sido el que esperaban en Matute, el volante Jairo Concha prefirió no hacerse dramas por esta situación, ya que consideró que en la tercera jornada se verá una mejor versión del equipo que dirige Carlos Bustos.

“Los dos primeros partidos lastimosamente no pudimos conseguir el resultado. Aún no llegamos al nivel esperado, (pero) creo que en la siguiente fecha vamos a encontrarlo y podremos sacar los triunfos necesarios”, manifestó el jugador para la prensa oficial del cuadro íntimo.

Del mismo modo que algunos de sus compañeros lo señalaron en días previos, para Concha está clara cual es la principal aspiración de Alianza: revalidar su titulo para celebrar un nuevo bicampeonato.

“Me siento muy contento porque el año pasado se cumplió el objetivo máximo. En este nuevo año la meta es la misma. Creo que tenemos que salir a proponer a todos los campos y buscar el campeonato”, agregó.

Por último, reveló que espera mejorar detalles de su juego para seguir aportando en la escuadra blanquiazul. “Poco a poco estoy mejorando en algunos aspectos que me faltaban y cuando llegue a pulirlos van a ver a un Jairo Concha diferente”, apuntó.

Números de Jairo Concha en Alianza Lima

Desde su llegada en el 2021, el mediocampista de 22 años lleva jugados 29 encuentros por la Liga 1, en los cuales ha marcado cuatro goles y brindado cinco asistencias. Tiene un título del fútbol peruano y contrato vigente hasta fines de este año.