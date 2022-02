Hernán Barcos: “Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero decidí quedarme en Alianza”

Alianza Lima cumple 121 años de vida institucional. En medio del aniversario blanquiazul, Hernán Barcos brindó una entrevista para RPP y se refirió a diversos temas. Entre ellos, el ‘Pirata’ confesó que tuvo la alternativa de marcharse del cuadro íntimo a inicio de temporada.

“Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza por plata”

“A Alianza le ofrecieron un dinero, pero trabajamos en conjunto y, finalmente, me quedé. Era también mi decisión”, agregó el argentino.

Hernán Barcos sobre la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima

Por otro lado, Hernán Barcos habló sobre la posibilidad de jugar con Paolo Guerrero en Alianza Lima. “Si Paolo viene, no tendríamos problemas en combinar, a él también le gusta salir y jugar o quedarse en área. En caso de que llegue, yo no tendría problema en salir más del área. No tengo problema de hacer el trabajo sucio, digamos ”, indicó.

Además, el delantero analizó cómo sería compartir el ataque con Cristian Benavente. “En el caso de Cristian, quizás sí me tengo que quedar más en el área, o yo salir a abrir espacio y él entrar para ganarlo, tal como hace Jairo o el ‘Pájaro’”, manifestó.

Finalmente, el exfutbolista del Gremio de Brasil señaló que le gustaría culminar su carrera en el club victoriano. “Alianza Lima es un gran club y si se da la oportunidad de retirarme aquí sería muy bueno, pero no puedo decirlo ahora”.