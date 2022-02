¿Cuándo volverá a jugar Jefferson Farfán con la camiseta de Alianza Lima?

Alianza Lima empató 0-0 con Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 2 de la Liga 1 Betsson 2022. En este cotejo, el cuadro blanquiazul generó una gran cantidad de situaciones de gol, las cuales no fueron aprovechadas por sus delanteros. Ante ello, muchos hinchas íntimos se preguntan por el estado actual de Jefferson Farfán.

Según el periodista de RPP Kevin Pacheco, la ‘Foquita’ viene entrenando con un fisioterapeuta para recuperarse totalmente de su lesión y podría reaparecer con la camiseta victoriana a finales de febrero.

De esta forma, el atacante nacional estaría disponible para el duelo contra Alianza Atlético en Sullana. Sin embargo, lo más probable es que Carlos Bustos no arriesgue a ‘Jefry’ en ese duelo y que lo guarde para enfrentar a Sporting Cristal en Matute por la quinta jornada del torneo local.

¿Cuándo fue el último partido de Jefferson Farfán?

La última vez que Jefferson Farfán disputó un encuentro oficial fue en noviembre del 2021. En aquella oportunidad, la ‘Foquita’ ingresó en el segundo tiempo del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la final de vuelta de la Liga 1 Betsson.

Posteriormente, estuvo entrenando con la selección peruana para los amistosos que disputó ante Panamá y Jamaica, pero no llegó a jugar. Posteriormente, Ricardo Gareca decidió no convocarlo para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 del mes de enero debido a que no se encontraba bien físicamente.