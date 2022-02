Cristian Benavente sobre la selección: “Es un objetivo, siempre lo tengo en el horizonte”

Ya es oficial. Cristian Benavente se sumó al plantel de Alianza Lima con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores. El jugador formado en el Real Madrid tendrá su primera experiencia en el balompié nacional y dejó en claro cuáles serán su objetivos en la presente temporada, con su convocatoria a la selección peruana entre los más importantes.

“ La selección es un objetivo siempre, siempre lo tengo en el horizonte pero ahora me centro más en disfrutar y ayudar al equipo. No es un objetivo real a día de hoy para mañana, necesito un proceso de adaptación ”, manifestó en conferencia de prensa.

Pese a que lleva más de 11 meses sin disputar un partido oficial, el ‘Chaval’ aprovechó la oportunidad para referirse a su estado físico y mencionó que el llamado a la Blanquirroja será resultado del trabajo que realice en tienda íntima.

“ Físicamente me encuentro muy bien, no he parado de entrenar ni cuidarme porque esta es mi profesión y la cuido al máximo detalle. El tema de la selección es consecuencia de disfrutar, tener minutos . Todo eso va a llegar con el paso de los partidos”, puntualizó.

Carrera de Cristian Benavente

La trayectoria del flamante refuerzo de Alianza Lima ha sido muy agitada. Realizó menores en Real Madrid y, pese a que compartió algunos entrenamientos con el plantel principal, no llegó a debutar en la máxima categoría.

Debido a la falta de oportunidades en el conjunto blanco, pasó al Charleroi de Bélgica, donde estuvo cuatro temporadas. Luego pasaría al Pyramids de Egipto y Nantes de Francia. En ninguno de estos dos clubes lograría adaptarse y volvería a Bélgica, pero esta vez al Antwerp. Su último partido fue el 26 de febrero, en la derrota del Charleroi por 2-1 ante Genk.

¿Qué número usará Cristian Benavente?

En la presentación del ‘Chaval’, se reveló que este usaría el dorsal 14 para la presente temporada.