Christian Benavente: “Venir al campeón de Perú y jugar Libertadores no es bajar ningún escalón”

Puso el ‘parche’. Cristian Benavente fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2022. El atacante formado en Europa fue claro y directo luego que le consultaran si venir a Sudamérica, y jugar en Perú, era bajar un escalón en su carrera.

El ‘Chaval’ tomó la palabra y respondió asegurando que él no lo veía de esa manera. Resaltó la importancia de jugar por el campeón del fútbol peruano y disputar un torneo importante como la Copa Libertadores.

“No sé quienes son los que dicen eso. Respeto tu opinión, pero para mí, venir al campeón de Perú y jugar Libertadores no significa bajar ningún escalón. Es todo un reto. He tenido varios en Europa, pero ninguno igualaba la ilusión de venir aquí, disputar campeonatos importantes, y sentirme en casa. Personalmente, para mí, no significa eso”, sentenció Cristian Benavente en conferencia de prensa.

Cristian Benavente entrenó por primera vez con Alianza Lima

Horas antes de su presentación oficial, Cristian Benavente realizó entrenamientos por primera vez con el plantel principal de Alianza Lima.

En las imágenes que fueron difundidas por Canal N, el ‘Chaval’ realizó trabajos físicos y se le vio conversando con Aldair Fuentes, otro jugador que fue fichado por la escuadra blanquiazul para la presente temporada.

El jugador formado en el Real Madrid tiene contrato por un año en La Victoria y llevará la número 14 en la espalda para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.