Benavente busca en Alianza Lima lo que no pudo en Europa: ser titular indiscutible

Desde la lejana Alcalá de Henares, ubicada en Madrid, hasta Lima, ciudad donde Cristian Benavente jugará en el 2022 con la camiseta de Alianza Lima. A sus 27 años, el futbolista formado en el Real Madrid jamás pensó que terminaría cruzando el charco y arribaría a tierras peruanas o a alguna liga de Sudamérica para que su carrera vuelva a tomar vuelo.

Y sí, relanzar su carrera, porque el ‘Chaval’ no tiene la continuidad deseada desde hace mucho tiempo. Su llegada ilusiona mucho a los hinchas blanquiazules. Es verdad que llega sin jugar un solo partido de fútbol desde el 26 de febrero del 2021 . Casi un año. Pero que un futbolista con sus características, que tiene una formación europea y que llegue a esta parte del planeta, sin duda genera una alta expectativa.

En Alianza Lima, Cristian Benavente buscará ser titular indiscutible y recuperar el tiempo perdido durante los últimos meses. Tiene las condiciones para ser una pieza clave en el equipo de Carlos Bustos.

Cristian Benavente firmó por Alianza Lima para la presente temporada. Foto: prensa Alianza Lima

¿Por qué Cristian Benavente dejó de tener continuidad?

A sus 27 años, Cristian Benavente es un jugador que debería participar en todos los partidos de la temporada, sea en el equipo que sea. Sin embargo, las lesiones y los problemas físicos fueron el principal impedimento para que el futbolista tenga los minutos de juego deseados.

En marzo del 2021, el futbolista formado en el Real Madrid estaba jugando por el Sporting Charleroi de Bélgica y sufrió una grave lesión. El club informó que el mediocampista padecía de una esguince de tobillo . Desde ese momento, el ‘Chaval’ no volvió a pisar una cancha de fútbol.

Suya. ‘Bena’ utilizará la camiseta 14, un número recurrente en su carrera. Foto: difusión

Llegó mediados de temporada y el volante español-peruano tuvo que regresar al Pyramids FC, ya que el cuadro egipcio era dueño de su pase y había estado a préstamo en la liga belga. Cuando parecía que Benavente al fin sumaría minutos, surgió un problema administrativo que perjudicó al deportista.

El torneo de Egipto estaba en la recta final, y el jugador no había sido inscrito para disputar el certamen . Tuvo que esperar hasta octubre, fecha en la que iniciaba un nuevo campeonato, para retornar a la actividad profesional. No obstante, no fue tomado en cuenta.

En busca de la titularidad: el arribo a Alianza Lima

Inició el 2022 y Cristian Benavente continuaba relegado en el Pyramids FC. Sin embargo en el mes de enero ya se comentaba que Alianza Lima estaba interesado en fichar al jugador.

Para los hinchas era algo improbable que se diera su llegada, teniendo en cuenta que el ‘Chaval’ le daría prioridad a las ofertas de los equipos de Europa. Al final, el tiempo hizo lo suyo y el futbolista optó por escoger el fútbol peruano.

Uno de los mayores motivos que hicieron que el futbolista eligiera la Liga 1 sería estar más cerca de la selección peruana. Para nadie es un secreto que Cristian Benavente desea jugar en la Bicolor, y en caso tenga continuidad en Alianza Lima, y se convierta en pieza importante, tendrá más posibilidades de ser citado por Ricardo Gareca.

Los equipos de Cristian Benavente