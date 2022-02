¡Atención, hincha blanquiazul! Partido Alianza Lima vs. Sport Boys solo tendrá afición rosada

Este fin de semana se jugará la fecha 2 de la Liga 1. Uno de los encuentros será el Alianza Lima vs. Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este partido será de vital importancia para ambas escuadras, pues necesitan sumar de a tres para no perder el paso a los líderes del torneo. Si bien para esta jornada ya está disponible el ingreso de público, la hinchada blanquiazul no podrá acompañar a su equipo.

A través de sus redes sociales, el conjunto chalaco informó que el duelo ante los victorianos solo será con hinchas ‘rosados’ por disposición de las autoridades.

“El partido se llevará a cabo solo con hinchada local por disposición de las autoridades y solo ingresarán personas mayores de 18 años que cuenten con tres dosis de vacuna contra la COVID-19, así como otras medidas que estaremos informando mediante las redes sociales”, se lee en el comunicado.

Comunicado Sport Boys

Asimismo, en el mismo documento se precisa que la adquisición de entradas se realizará únicamente de manera virtual por disposición del Gobierno y la Liga 1 Betsson.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará este domingo 13 de febrero en el Estadio Miguel Grau, desde las 3.30 p. m. Los rosados vienen de caer en el último minuto ante UTC, mientras que los blanquiazules igualaron 1-1 ante Atlético Grau.

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Sport Boys?

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys será transmitido por la señal de Gol Perú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.