Jefferson Farfán volvió a los entrenamientos de Alianza Lima

Alianza Lima continúa preparándose para afrontar la primera fecha de la Liga 1 Betsson 2022. Este domingo 30 de enero, Jefferson Farfán se sumó a los entrenamientos del primer equipo con el objetivo de llegar a su plenitud física para volver a los campos de juego.

La ‘Foquita’ no fue convocado por la selección peruana para los duelos de Eliminatorias debido a que no se encontraba al 100%. Hasta el momento, no se sabe si el delantero nacional tiene alguna molestia que le impediría jugar un partido oficial con normalidad.

Recordemos que el último encuentro que disputó el ‘10′ fue ante Sporting Cristal por la segunda final nacional del torneo local 2021. Desde aquella ocasión, Farfán estuvo trabajando con la Bicolor, pero no pudo participar en los amistosos ante Panamá y Jamaica.

PUEDES VER: Alianza Lima prestaría a Axel Moyano y Mauricio Matzuda para la temporada 2022

¿Cuándo y contra qué equipo debuta Alianza Lima en la Liga 1?

Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau de Piura en la primera fecha de la Liga 1 Betsson temporada 2022. Este encuentro se jugará el viernes 4 de febrero desde las 7 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El cotejo será transmitido por la señal de Gol Perú, canal 14 y 714 de la cadena de cable Movistar. Además, puedes ver este partido a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.

Los dirigidos por Carlos Bustos buscarán una victoria ante su hinchada para empezar con el pie derecho su camino hacia el bicampeonato nacional.