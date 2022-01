VER Noche Blanquiazul 2022 EN VIVO: sigue AQUÍ la presentación de Alianza Lima

VER Noche Blanquiazul 2022 EN VIVO EN DIRECTO se llevará a cabo la presentación del equipo íntimo HOY miércoles 26 de enero, que tendrá como plato fuerte el encuentro entre Alianza Lima vs. Independiente de Medellín. El show empezará alrededor de las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que el encuentro comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Ambos eventos serán transmitidos en directo por GolPerú, señal exclusiva de Movistar Deportes. También podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

El campeón del fútbol peruano se presenta ante su gente. Tras las gestiones respectivas, la directiva blanquiazul finalmente logró concretar la Noche Blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como ‘Matute’, donde no solo desfilará el primer equipo de Alianza Lima, sino también lo harán las divisiones menores, equipo de vóley, fútbol femenino, Esports, entre otros.

Noche Blanquiazul 2022: minuto a minuto EN VIVO

En Vivo: Minuto a minuto Noche Blanquiazul 2022 10:02 Con puro Sub-20 Alianza Lima enfrentará al Deportivo Independiente de Medellín este miércoles 26 de enero a las 7 p.m. por la Noche Blanquiazul 2022. El conjunto colombiano reveló la delegación que viajará a Lima para jugar este cotejo, en la que solo figuran futbolistas sub-20. Juan Rojo, Bryan Benítez, Julián Rodríguez, Pedro Prado, Samuel Flores, Sebastián Urrea, Alejandro Vega, Simón Posada, Juan Ospina, Camilo Lozano, Sebastián Vásquez, Carlos García, Johan Martínez, Jeison Mena, Alejandro Maya, Bréiner Moya, Camilo Durán, Johan Palacios, Mateo Zuleta y Darwin Palacio. 09:58 ¡El campeón vuelve a casa! A través de sus redes sociales oficiales, Alianza Lima invita a llegar temprano a sus hinchas para la tan ansiada Noche Blanquiazul



Fecha y hora de la Noche Blanquiazul 2022

La tan esperada Noche Blanquiazul 2022 se llevará a cabo HOY miércoles 26 de enero desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Este miércoles se llevará a cabo la Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora es el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

El plato fuerte de la presentación aliancista es el partido entre Alianza Lima vs. Independiente de Medellín EN VIVO, el cual empezará a jugarse desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver la Noche Blanquiazul 2022?

La transmisión de la Noche Blanquiazul 2022 EN VIVO estará a cargo de GolPerú, señal exclusiva de Movistar Deportes. Recuerda que también podrás verlo vía streaming online en la aplicación de Movistar Play.

GolPerú en SD: 14

GolPerú en HD: 714.

¿Cómo seguir la Noche Blanquiazul 2022 ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes los medios para seguir la Noche Blanquiazul 2022 y el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín a través de GolPerú, no te preocupes, pues en la web de La República Deportes encontrarás toda la información acerca de esta ceremonia de presentación.

Entradas para la Noche Blanquiazul 2022

Palco: S/ 219

Occidente central: S/ 189

Occidente lateral: S/ 159

Occidente-persona con discapacidad: S/ 69

Oriente: S/ 119

Oriente lateral: S/ 109

Norte: S/ 49

Sur: S/ 49.

¿A quiénes presentarán en la Noche Blanquiazul 2022?

En diálogo con Radio Ovación, el Gerente de Marketing de Alianza Lima, Diego Montoya, aseguró que venderán entradas para un aproximado de 9 mil personas. Además detalló que presentarán a “las diferentes categorías del club”. También reveló que será una “presentación muy bonita” y que contarán con “artistas conocidos”.

Plantel Alianza Lima 2022

Arqueros

Ángelo Campos

Franco Saravia

Ángel de la Cruz

Jonathan Medina.

Defensas

Pablo Míguez

Jefferson Portales

Yordi Vílchez

Oslimg Mora

Carlos Montoya

Ricardo Lagos

Fabio Rojas

Christian Ramos.

Mediocampo

Edgar Benítez

Jairo Concha

Miguel Cornejo

Josepmir Ballón

José Cavero

Mauricio Matzuda

Oswaldo Valenzuela

Pablo Lavandeira

Darlin Leiton

Óscar Pinto.

Delanteros

Jefferson Farfán

Wilmer Aguirre

Aldair Rodríguez

Arley Rodríguez

Beto Da Silva

Hernán Barcos.

¿Dónde se juega la Noche Blanquiazul 2022?

La Noche Blanquiazul se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como ‘Matute’, donde no solo desfilará el primer equipo de Alianza Lima, sino también lo harán las divisiones menores, equipo de vóley, fútbol femenino, Esports, entre otros.

Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2022: fixture primeras cinco fechas