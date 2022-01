Era el primer gol de Alianza Lima, pero en contra: el autogol que casi comete Mora

Alianza Lima e Independiente de Medellín se enfrentan en un partido amistoso por la Noche Blanquiazul 2022. La primera jugada destacada del encuentro se dio en el inicio del cotejo cuando Oslimg Mora casi comete un autogol tras enviar una complicada a Franco Saravia.

El portero aliancista evitó un blooper de su compañero, el cual pudo haber significado el 1-0 a favor del conjunto colombiano.

El arquero de Alianza Lima tocó la pelota con la mano y realizó una jugada arriesgada, ya que el árbitro del cotejo pudo pitar tiro libre indirecto para el Independiente de Medellín.

Por suerte, el equipo de Carlos Bustos no recibió ninguna sanción y el juego no se vio interrumpido.

Alineación de Alianza Lima ante Independiente de Medellín

Alianza Lima: Saravia, Mora, Portales, Míguez, Vilchez, Lagos, Benítez, Ballón, Valenzuela, Aguirre y Barcos.

¿Dónde ver EN VIVO el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

Si deseas seguir por televisión el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín, sintoniza la señal de Gol Perú, que transmitirá esta presentación para todo el territorio peruano.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Lima vs. Independiente de Medellín por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.