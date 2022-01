Lo desaprobaron: Beto Da Silva fue criticado por miembro de Fondo Blanquiazul

Alianza Lima contará con Beto Da Silva para la temporada 2022. El atacante viene participando de la pretemporada luego de que en el 2021 jugara a préstamo en César Vallejo. A dos años de su llegada a La Victoria, en el Fondo Blanquiazul reconocen que el delantero no ha tenido un buen desempeño.

Fernando Farah, uno de los integrantes del máximo acreedor del club victoriano, habló con la prensa y se refirió al rendimiento que ha tenido ‘Betoto’.

“ Definitivamente lo de Beto es un balance terrible, muy malo, se esperaba otra cosa y no fue. No llegó a la selección nunca, no se ha mantenido titular. Entiendo que ha hecho los esfuerzos pero no ha podido y eso siempre pasa, siempre hay que aciertas con uno y te equivocas con otro”, sostuvo el integrante del Fondo Blanquiazul para Ovación.

Beto Da Silva llegó a Alianza Lima a inicios de la temporada 2020, donde no anotó ningún gol. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Asimismo, Farah dijo que la contratación de Da Silva fue una apuesta a futuro, aunque lamentó que el fichaje no diera frutos, a diferencia de otros jugadores que integran el plantel de Alianza Lima.

“ Lo de Beto da Silva fue una apuesta, el Fondo apostó por Beto y salió mal, pero también el Fondo ha tenido una muy buena apuesta que fue Jairo Concha. Estamos convencidos que lo de Pinto también es una excelente apuesta. Alianza no está mirando el hoy, Alianza está mirando hacia adelante ”, agregó.

Beto Da Silva habría aceptado una reducción de sueldo

Días atrás se conoció que Alianza Lima tenía la intención de rescindir el contrato con Beto Da Silva. Sin embargo, el futbolista se terminaría quedando ya que habría resignado una parte de su salario para permanecer en el equipo.