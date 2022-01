Paolo Guerrero niega vínculo con Alianza Lima: “No he tenido ningún acercamiento”

En las últimas horas, se ha venido vinculando al delantero Paolo Guerrero con Alianza Lima. Según las últimas informaciones, el ‘Depredador’ ya tendría un acuerdo con el club íntimo y solo faltaría detallar algunos puntos en su contrato. Sin embargo, recientemente, el ‘9’ de la selección peruana se refirió a este tema.

El exfutbolista del Internacional de Porto Alegre declaró para la prensa y se mostró incómodo ante los periodistas debido a los rumores que se viene difundiendo sobre su futuro. El delantero de 38 años fue tajante al decir que “no hay acercamiento” con el equipo blanquiazul.

“En ningún momento he tenido algún acercamiento con la gente de Alianza. Ellos no se han acercado a mí. No hay ninguna conversación. No sé por qué ustedes (prensa) están hablando de eso. Hay alguna cortina de humo que ustedes (prensa) están provocando o algo así”, declaró a su salida de la Videna, donde viene recuperándose de su lesión de rodilla.

Asimismo, el ‘Depredador’ afirmó que por ahora solo se está concentrando en recuperarse de su lesión de rodilla, por lo que, una vez superado esto, tomará una decisión sobre su futuro.

“Mi nombre se está manoseando. Me siento un poco incómodo porque me están involucrando, relacionando (…). Cuando me recupere y esté al 100% para jugar, recién tomaré una decisión, y ahora no puedo porque estoy en recuperación”, afirmó.

Recordemos que, desde octubre del 2021, Paolo Guerrero se encuentra sin club, luego de rescindir su contrato con el Internacional de Porto Alegre para poder recuperarse de una lesión de rodilla.