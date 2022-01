Alison Reyes, capitana de Alianza Lima, sueña con que el fútbol femenino se vuelva profesional

Alianza Lima completó el año pasado (2021) una de sus actuaciones más destacadas en los últimos años en los deportes fútbol y vóley. La institución de La Victoria puede decir que es el primer club que gana las ligas nacionales del balompié en su rama masculina y femenina en una misma temporada. En la categoría de mujeres, las íntimas fueron el mejor equipo e hicieron historia en su primera participación a nivel internacional.

Dentro de su gran éxito en conjunto destacan figuras individuales como la de su capitana, Alison Reyes, uno de los pilares del cuadro conducido por Samir Mendoza. Reyes se unió al elenco blanquiazul en 2019 tras asistir y pasar una convocatoria que la había tomado por sorpresa, y en esa misma temporada asumió la cinta para liderar al equipo.

Alison Reyes tiene sangre blanquiazul

“Te diré que yo soy muy hincha de Alianza; muy aparte de jugar por este club, soy hincha. En sí, el 90% de mi familia es hincha de Alianza también; soy una bendecida por eso. Y siempre he tenido amor por estos colores, por este escudo. Conozco muy de cerca la historia de Alianza. Por eso no me demoré en decidir ser parte del club”, expresa.

Sus retos en el balompié femenino nacional

Reyes ha sabido a lo largo de estos años afrontar los retos que se le han presentado en su camino. El fútbol femenino, como se sabe, en el Perú no es profesional, y las mujeres que tienen que practican este deporte conocen la dura actividad de dividirse en su día a día para poder cumplir con todos sus objetivos, como entrenar, estudiar y trabajar.

Alison no es ajena a esta realidad. “Ha sido un poco difícil. No solo hablamos de trabajo o de estudio, sino también de familia. Tienes que darte un espacio para quedarte con tu mamá, con tus padres, tus hermanos. Estas 24 horas quedan muy chicas, pero si tú quieres lograr algo vas a tener que sacrificarlas, y es el caso de muchas de nosotras que hacemos ese esfuerzo”.

“En Perú el fútbol de femenino es amateur. Es difícil porque muchas de nosotras no solo nos dedicamos a jugar, sino estudiamos. Muchas también trabajamos. Entonces, es complicado tratar de compartir durante todo el día en tres tiempos” , indicó.

Aun así, precisa que la labor que están haciendo para que este deporte sea profesional es un trabajo de largo aliento y para la posteridad.

“Creo que es un proyecto a largo plazo. Lo que se está viviendo hoy en día no es para nosotras porque nosotras de aquí unos tres, cuatro o cinco años estamos de salida, pero esto es un proyecto para las futuras generaciones que vienen atrás de nosotras, para que ellas puedan gozar de estas cosas, que más adelante se puedan mostrar de parte de los clubes y de la federación misma”, considera.

“Es una lucha constante. Sé y tengo fe en que este deporte va a ser muy rentable más adelante. Los medios de comunicación hoy en día se están interesando más por este proyecto, y eso es lo bonito, para que mucha gente conozca que existe fútbol femenino acá en Perú”, indica.

Sus referentes en el fútbol

Alisson Reyes aseguró que uno de sus modelos a seguir es Miryam Tristán, goleadora histórica de la selección peruana y actual compañera de la capitana en Alianza Lima.

“Siempre la he visto como un ejemplo a Miryam Tristán, si hablamos de acá de Perú. Para mí, obviamente, era un sueño jugar con ella, y hoy puedo decir que se me cumplió”, asegura.

“Otra referente que puedo tener a nivel internacional es Marta. Y así, de verdad, nosotras estamos yendo por ese camino para ser esas referentes para las niñas que vienen atrás de nosotras y que nos tomen como un ejemplo. Eso es por lo que venimos luchando”, indica.

“Así como puedo nombrar a Myriam, puedo nombrar a Adriana, a Fabiola, a Sandy y a muchas mujeres”, afirma.

Reyes y el llamado en contra de la violencia en el deporte

El deporte femenino, en especial el fútbol, ha sufrido por lamentables actos de violencia, que muchas veces no son atendidos ni por los clubes ni por federaciones. La capitana de Alianza Lima llama a que las instituciones puedan tratar este tema y pide, además, que se realicen actividades, como talleres, para evitar más agresiones en contra de las mujeres.

“Tenemos un derecho. No nos debemos quedar calladas frente a un caso de violencia, ya sea contra uno mismo o que nosotras sepamos de algún caso. (Es importante) poder denunciarlo. Se tiene que cortar de raíz”, asevera.

Alianza Lima, seguir en la gloria

Las victorianas defenderán la corona de la Liga Femenina FPF esta temporada. Reyes tiene claro su objetivo y es seguir dándolo todo por su club, lograr el bicampeonato y volver a la Copa Libertadores, competir y soñar con alcanzar el título internacional.

Alison espera reincorporarse pronto a los entrenamientos del club, que ya inició su pretemporada, para retomar la actividad y, de paso, saludar a los nuevos fichajes, como Sandra Arévalo y Gianella Romero, exjugadoras de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, respectivamente.

Asimismo, habló sobre la posibilidad de que llegara Fabiola Herrera al club para este año. “Tuve una conversación con Fabiola antes de que salga este post de que había renovado (con la ‘U’). Se especulaba mucho que iba a llegar a Alianza”, cuenta.

“Sé que estuvieron en conversaciones, pero no tengo el motivo de por qué no se pudo dar, pero sí me agradaba mucho la idea de compartir con ella. Espero en algún momento llegue a Alianza. Igual le deseo los mejores éxitos”, manifiesta.

Reyes envió un mensaje a todas las niñas que quieren ser futbolistas