Contó su verdad: Waldir Sáenz habló sobre el robo a Alianza Lima en el año 2002

Contó pasajes de su pasado. Waldir Sáenz es sinónimo de historia en Alianza Lima por los goles y títulos que logró en su época como jugador profesional. No obstante, no todo fue alegría para el exfutbolista, ya que estuvo involucrado en el caso del robo a ‘La Casa Blanquiazul’.

En el año 2002, el goleador histórico de los íntimos pudo ser condenado a 10 años de prisión por el hurto que sufrió la sede financiera del conjunto de La Victoria. En una entrevista para el programa La fe de Cuto, ‘Wally’ contó detalles sobre aquel momento.

“ Alianza me respaldó desde el primer día hasta el último con abogados, gracias a Dios. Era imposible que yo haya hecho eso. Pero eso tenía a toda mi familia muy preocupada, no sabes. Mi mamá, mi esposa, mi suegra, mis cuñadas, mis hermanos”, reveló Sáenz.

Waldir Sáenz es un referente histórico de Alianza Lima. Foto: Luis Jiménez

Asimismo, aseguró que él no sabía nada sobre el robo y tenía las manos limpias.

“La preocupación no la tenía yo, tenía la conciencia limpia; la preocupación la tenía mi entorno. Un día llega un papelito que decía: ‘El fiscal pide 10 años para Waldir’. Mi esposa va donde una amiga a enseñarle ese papel y le dice: ‘¡¿Qué?!’. Cuando regresó me puse las pilas porque antes no me interesaba a mí, yo no tengo nada que ver, a mí no me van a meter preso por una cosa que yo no he hecho, pero después me explicaron que la justicia no era como uno piensa ”, expresó ‘Wally’ en La fe de Cuto.

Finalmente, el ex Alianza Lima contó que, luego de ser absuelto del caso, el juez le dio un consejo que lo dejó marcado.

“El juez que da la sentencia me dice: ‘Sobrino, fíjate con quién andas. Usted no puede andar con cualquiera’. Le dije: ‘De aquí para adelante tranquilo, que estará presente su consejo”, finalizó.