Leao Butrón reveló cómo lo tratan los hinchas de Alianza Lima por la campaña 2020

Los hinchas de Alianza Lima siempre recordarán la temporada 2020 como una de las más nefastas de su historia. Dos años después, el equipo es campeón nacional y busca repetir el plato en el 2022. Quien se manifestó de nuevo sobre ello fue Leao Butrón.

El exportero blanquiazul mencionó que todos los jugadores fueron responsables de lo sucedido en el 2020. Asimismo, comentó que pese a ser criticado por varios hinchas aliancistas en las redes sociales, en las calles sucede todo lo contrario.

“Las redes sociales es un mundo paralelo, es un mundo que no existe parece Disneylandia , la gente me hace sentir que hice bien las cosas. En las calles desde que dejé Alianza solo he recibido muestras de cariño y eso queda agradecer”, dijo Leao Butrón en una entrevista para Líbero.

Leao Butrón jugó sus últimos años como jugador profesional en Alianza Lima. Foto: Liga 1

Por otro lado, Leao Butrón fue consultado si en algún momento le gustaría ocupar algún cargo administrativo dentro de Alianza Lima. Además, señaló que le ofrecieron ser gerente deportivo.

“Yo quiero desarrollarme en la parte gerencial porque me he preparado, no quiero que me regalen absolutamente nada. Soy Administrador en negocios internacionales y gestor Deportivo. Si se da o donde se dé, siempre he dicho soy hincha de Alianza y las cosas se dan en su momento y tampoco se piden, se ganan ”, aseguró el exarquero íntimo.