“De esa vitrina no me baja nadie”: el mensaje de Waldir Sáenz a directivos de Alianza Lima

Waldir Sáenz es una leyenda en Alianza Lima. El jugador peruano disputó 349 partidos con el conjunto blanquiazul y anotó 178 goles, récord que hasta la fecha no ha podido ser superado. No obstante, en una entrevista para el programa La fe de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el exatacante íntimo mencionó que no se siente valorado por la directiva del club.

“Son tipos que viven el momento, lo que pasa ahora; lo que hicimos atrás no les interesa. Te llaman para pedirte favores, cuando están bien las cosas no te llaman. El año pasado (2020) pedían que vayamos al estadio cuando Alianza estaba en UCI y en saturación cinco, pero yo trabajaba en la Federación y no podía. Cuando entran al poder se olvidan de todo [...] De mí pueden hablar lo que digan, pero de esa vitrina no me baja nadie”, dijo.

Asimismo, Waldir Sáenz añadió que a pesar de tener el status de ídolo en el cuadro íntimo, no existe ningún mural suyo en La Victoria. “Si buscas en todo el distrito, no hay ninguna foto mía, nada, recién va a haber una, en una cevichería”, señaló.

Sáenz pide homenajes en vida

Waldir Sáenz marcó un antes y un después en La Victoria. El exdelantero de 48 años dejó un legado impresionante en el cuadro blanquiazul que lo ha consagrado como una de las máximas figuras del club.

Por esa razón, durante la entrevista, también recalcó la importancia de la realización de homenajes en vida. “Esperan que ya no estés aquí para hacer algo, a ‘Perico’ León le tuvieron que hacer uno de muerto, tantos años desaprovechados”, enfatizó el exfutbolista.