Arley Rodríguez resalta gesto de Farfán previo a su renovación con Alianza Lima

Arley Rodríguez renovó su contrato con Alianza Lima por una temporada y jugará la Copa Libertadores y la Liga del 2022. El futbolista colombiano fue uno de los pilares en el título de los aliancistas; pese a ser suplente gran parte del año, anotó cuatro goles y dio tres asistencias en 23 partidos disputados. Durante una entrevista, el jugador de 28 años dio detalles sobre la extensión de su vínculo con los íntimos e incluso reveló que Jefferson Farfán fue fundamental durante la larga espera.

“El club Alianza Lima es uno con el que me identifico mucho, ojalá no sea solo por el 2022 sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar día a día”, inició Arley para Fútbol como cancha.

Sobre ser suplente durante la temporada y el cupo de extranjeros comentó. “Quizá no tuve la regularidad que pensé, pero ahora con los torneos quizá tenga mayor chance. El profesor me dijo que esté tranquilo, que el tema del cupo de extranjeros era complicado y que no me desesperara”, agregó.

Arley busca el bicampeonato

El colombiano considera que los fichajes de Alianza son para buscar el campeonato nacional; asimismo, resaltó que tienen un pendiente con el tema de la Libertadores. “Creo que se armó un plantel para ir por el título, pero es un tramo largo y si seguimos unidos podemos ir por el bicampeonato. En tanto a Libertadores sabemos que hay una tarea pendiente de seguir quedando en la historia de este bonito club”, comentó.

Sobre los torneos de la próxima temporada aclaró que el objetivo es lograr el bicampeonato. “Si me dan a elegir entre campeonar o avanzar en Copa Libertadores creo que es muy difícil. Creo que hay plantel para pelear ambos torneos, la idea es el bicampeonato y la tarea en Libertadores es pasar la fase de grupos”, resaltó.

¿Habrá ‘berraqueo’ en la Bicolor?

Rodríguez dejó en claro que se nacionalizará peruano, de esta manera no habrían inconvenientes con el tema del cupo de extranjeros. “Sí o sí me nacionalizaría, es la idea. Este es mi tercer año y quiero hacer las cosas bien, para que suceda eso tienes que marcar diferencia y hacerte querer. Sabemos que la gente de Alianza es acogedora”, aclaró.

Para Arley, Farfán fue importante en el tema de la renovación

El delantero reveló que la ‘Foquita’ siempre lo llamó para preguntarle por el tema de la renovación de contrato, gesto que agradeció. “Jefferson fue fundamental en el tiempo de la renovación, estoy agradecido con él. Se lo hice saber, me llamaba y me preguntaba cómo iban las cosas. Le agradecí personalmente”, concluyó.