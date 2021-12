Gerardo Pelusso recordó su título con Alianza Lima: “Más que un equipo, es un fenómeno social”

Recordar es volver a vivir. El extécnico blanquiazul, Gerardo Pelusso, recordó cuando ganó el campeonato peruano con Alianza Lima en el 2006, ya que este lunes 27 de diciembre se conmemoran 15 años de aquel glorioso momento para los íntimos. El uruguayo habló de la campaña que realizó y del cariño que le tiene al equipo.

“Los 27 de diciembre son imborrables para nosotros, fue en Matute , existía toda una historia de que Alianza no había podido ser campeón en Matute. Fue una fecha muy especial porque recuerdo que el 25 de diciembre decidimos concentrar a los futbolistas, cosa que mucho no gustó porque es una fiesta para la familia, pero tomando en cuenta que a dos días era la revancha, los futbolistas lo entendieron y concentraron”, explicó para Radio Ovación.

Además, valoró a su plantel: “De algunos jugadores decían que estaban viejos, que ya no daban, y nosotros pudimos llegar al corazón de ellos, que eran grandísimos, por nombrar a algunos como J ayo Legario, Flavio Maestri, que decían que ya no daban. ‘Pepe’ Soto también, y fueron jugadores que nos dieron todo adentro y afuera de la cancha ”.

Recordó que arrancaron bien la temporada: “El primer campeonato fue el apertura y lo ganamos de muy buena forma, de ahí se va el ‘Zorrito’ Aguirre a Francia, Corrales también. Trajimos a Ligüera y Rodrigo Pérez, así pudimos sostener el plantel, pero hubo un bajón, la preocupación mayor era que esa tendencia no siguiera”, confesó el uruguayo.

“Llegamos con Cienciano a la final, que era un equipo extraordinario. Perdimos en Cusco 1-0, pero ganamos el 27 de diciembre en Matute, fue fantástico, con un grandísimo plantel y con aquel gol de Flavio cuando las cosas se nos habían complicado”, recordó Pelusso para el mismo medio.

Reconoció también la grandeza y popularidad del club: “Alianza, más que un equipo de fútbol, es un fenómeno social, porque en todos los rincones de Perú era impresionante la gente. Me acuerdo que fuimos a Iquitos a jugar un partido amistoso y fue increíble la llegada, no podíamos salir del aeropuerto”.

También se refirió a aquel altercado durante el choque de octavos de final de Alianza Lima y U de Chile por la Copa Libertadores 2010. “Nunca faltan negativos, son cosas del fútbol, yo estaba defendiendo en ese momento a otro club. Le dijimos al árbitro que no era offside porque, si bien hay jugadores en posición adelantada, no participan en la jugada, la pelota se desvía en un defensa y descoloca a Forsyth. El gol es en contra, eso reclamamos, los jueces analizaron y cobraron el gol”, contó.