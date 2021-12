Problemas en Alianza Lima, Pablo Lavandeira finalmente ocupará plaza de extranjero

Surge un nuevo problema en Alianza Lima. Con el objetivo de buscar el bicampeonato y competir en la siempre difícil Copa Libertadores, la institución victoriana fichó a Pablo Lavandeira no solo con la intención de potenciar al equipo, sino que también, para que no ocupe plaza de extranjero pues se encontraba buscando la nacionalización. Finalmente, esto no sucederá y el exfutbolista de Universitario disputará el torneo local como foráneo .

¿Por qué esto es una dificultad? Pues las bases de la Liga 1 indican que un club debe tener como máximo cinco extranjeros en su plantel y actualmente contarán con seis: Hernán Barcos, Franco Zanelatto, Pablo Míguez, próximamente Darlin Leito, Pablo Lavandeira y Edgar Benítez. Además, se encuentran negociando la renovación de Arley Rodríguez.

De momento, el que Lavandeira y Míguez no consigan su nacionalización, los blanquiazules no podrán contar con Arley para la siguiente temporada pese a que es un pedido expreso del entrenador Carlos Bustos. Ante este panorama, en Alianza Lima deberán prestar a uno de ellos (sería Zanelatto) y confiar en que el uruguayo sea peruano para la primera semana de enero .

¿Por qué Lavandeira no podrá nacionalizarse?

Ovación reveló que el futbolista de 31 años jugó el 2020 en el Audax Italiano de Chile, por lo que se bloqueó automáticamente el trámite que había iniciado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir la nacionalización?