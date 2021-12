Butrón defendió a Pablo Lavandeira por haber besado antes escudo de la ‘U’: “Yo besé el de Cristal”

Alianza Lima continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2022. Uno de los últimos refuerzos en ser anunciado fue Pablo Lavandeira, exjugador de Ayacucho FC. La llegada del uruguayo generó cierto malestar en parte de la hinchada blanquiazul por su pasado en Universitario de Deportes.

Mucho se recuerda la vez en que el futbolista charrúa enfrentó a los victorianos en el 2019 y besó el escudo tras anotar un gol cuando vestía la ‘mica’ merengue.

Ante este hecho, uno de los que salió al frente para respaldar a Pablo Lavandeira fue Leao Butrón , exarquero de Alianza Lima.

“De repente ha sido la emoción. Yo he besado el escudo de Cristal cuando jugaba en el equipo celeste. Creo que no hay ninguna foto, pero te puedo decir que yo lo he besado. He estado 14 años en esa institución, sin embargo, yo siempre he sido hincha de Alianza”.

Asimismo, Leao Butrón señaló que este tipo de controversias son generadas por los malos ‘hinchas’ del fútbol.