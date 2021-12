FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: minuto a minuto de LaLiga Santander

VER FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY martes 21 de diciembre por la cuarta fecha de LaLiga Santander 2021/22. El duelo entre andaluces y azulgranas se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Los azulgranas necesitan de un triunfo para quedarse en puestos de clasificación . Actualmente se encuentran en la octava posición con 27 puntos, mientras que sus rivales de turno son los perseguidores del Real Madrid. Sevilla está en la segunda casilla con 37 unidades, a solo seis de los merengues.

A qué hora es FC Barcelona vs. Sevilla

El partido entre FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander se jugará hoy martes 21 de diciembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

México: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Previa FC Barcelona vs. Sevilla

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, calificó el partido de este martes ante el Sevilla como “una oportunidad enorme” para que su equipo se sitúe en posiciones para jugar la Liga de Campeones, uno de los objetivos de este curso para el equipo azulgrana.

En la rueda de prensa previa al último encuentro del año, el preparador egarense elogió a su próximo rival y afirmó que su plantilla “está creciendo”. Asimismo, recordó que necesita “paciencia y tiempo” porque la base del equipo no es la que él quería.

“Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Desde que llegué, llevamos 10 de 15 puntos posibles en LaLiga. No está mal. Trabajamos para conseguir los quince, pero no pudo ser”, aseguró.

Sin embargo, Xavi es consciente de que este martes en el Ramón Sánchez Pizjuán se medirán ante un rival “directo”, que es “un ejemplo a seguir” por “su filosofía e idea de club” con Julen Lopetegui en el banquillo, de quien dijo que es “un entrenador enorme”.

En el último partido contra el Elche (3-2), tres jóvenes del filial —Nico González, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Ferran Jutglà— fueron los autores de los tantos que dieron la victoria al Barcelona.

Por ello, Xavi resaltó que estos jugadores, que están gozando de oportunidades con el primer equipo, “deben ser la base del presente y del futuro” del Barcelona.

Con información de EFE.

En qué canal ver FC Barcelona vs. Sevilla

El duelo entre FC Barcelona vs. Sevilla contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo seguir FC Barcelona vs. Sevilla en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo seguir FC Barcelona vs. Sevilla en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs. Sevilla, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.