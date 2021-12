Alianza Lima vs. Deportivo Alianza EN VIVO: se miden por la Liga Nacional Superior de Vóley

VER Alianza Lima vs. Deportivo Alianza EN VIVO se enfrentan HOY sábado 18 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador por la primera jornada de la Liga Nacional Superior de Vóley 2021/22 . El compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Movistar Deportes y la plataforma de streaming Movistar Play. También podrás seguir las incidencias en la web de La República Deportes.

El cuadro de Carlos Aparicio va por su revancha. Las íntimas de La Victoria, que cayeron en la final de la temporada pasada ante Regatas Lima, quieren empezar con el pie derecho este nuevo curso y lograr por fin su primera estrella.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Alianza?

Alianza Lima vs. Deportivo Alianza se medirán desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá Alianza Lima vs. Deportivo Alianza?

Si deseas seguir el partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Alianza deberás conectarte a Movistar Deportes (03 y 703 en HD), canal exclusivo de la señal de Movistar. También podrás verlo en la plataforma de streamign Movistar Play.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Alianza ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir el Alianza Lima vs. Deportivo Alianza en TV, no te preocupes, la web de La República te traerá todas las incidencias del encuentro por la Liga Nacional Superior de Voley 2021/22.

Plantel Alianza Lima 2021/22

Armadora

Marina Sherer

Camila Chacón.

Opuesta

Daniela Uribe.

Punta/Receptora

Brenda Lobatón

Aixa Vigil

Esmeralda Loroña

Keira Zelada

Ysabella Sánchez

Central

Diana de la Peña

Saskya Silvano

Yujhamy Mosquera.

Líbero

Zahira Quiñe

Jackeline Huaynalaya

Esmeralda Sánchez.

Entrenador