La emotiva despedida de Jonathan Lacerda: “Siempre seré parte de ustedes”

Una baja más en Alianza Lima. El campeón del fútbol peruano empezó la planificación de su plantilla para afrontar la Liga 1 2022 y la Copa Libertadores, lo que significa que así como varios jugadores llegarán a tienda victoriana, están los que dejarán de vestir la blanquiazul. Como el caso de Jonathan Lacerda, quien publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram .

El central uruguayo, que llegó al club a principio de temporada, contó que se siente uno más de la hinchada aliancista y aseguró que estará disponible en cualquier momento que lo necesiten.

“Jamás me gustaron las despedidas. Me despedí de mi familia a los 15 años, con una mochila llena de sueños e ilusiones, fue difícil, era un niño, pero tenía muy en claro lo que quería y nada, nada me iba a detener. Hoy, casi 20 años después, aún nose despedirme, me duele, me escondo, más aún cuando en tan poco tiempo ‘ustedes’ me hicieron sentir como un hijo, como un amigo, como un hermano, como un hincha más”, empieza su publicación en sus redes sociales.

Lacerda continuó: “seré parte de ustedes, estaré en cada partido, en cada pelota dividida, en cada despeje o en cada cierre, mis fuerzas estarán con ustedes, en todo momento. Y si mañana me necesitan, saben donde encontrarme, estaré para ustedes “siempre”, sin condiciones, sin peros, sin excusas, cuenten conmigo siempre”.

Mensaje de Lacerda. Foto: Instagram

Jonathan Lacerda disputó un total de 16 partidos con la camiseta de Alianza Lima. Ocho de ellos como titular y el resto como recambio. El defensa uruguayo fue amonestado en 3 ocasiones.