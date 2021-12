Farfán: “Nos ponían en octavo lugar, pero con trabajo y humildad pudimos conseguirlo”

Luego de haber conquistado el título con Alianza Lima, Jefferson Farfán habló de todo. El delantero blanquiazul no solo se refirió a la extraordinaria campaña que realizaron los íntimos en la temporada 2021, sino también reveló lo que sintió cuando disputó las finales junto al Comando Sur en el Estadio Nacional.

“ Me vino una alegría enorme cuando estuve frente al Comando Sur. Me imaginé siempre estar frente al Comando Sur y más celebrando un título nacional. Es un sueño cumplido ”, empezó declarando la ‘Foquita’ en su canal de Youtube. En esa misma línea, Farfán aseguró que cuando las “piezas del rompecabezas se arman”, pueden pasar cosas como las que “vivió Alianza Lima y más cuando el grupo entiende que todos tienen que empujar hacia el mismo lado”.

Al ser consultado sobre si imaginó regresar de esta manera (campeón) a tienda victoriana, el futbolista de 34 años respondió tajantemente que sí. “Era un sueño que tenía en mente, por eso cuando conversé con los dirigentes, les dije que mi sueño era ser campeón. Lo tenía en mente y se consiguió con un grupo maravilloso y un cuerpo técnico increíble”, expresó.

Farfán añadió también que tras la sentencia del TAS, callaron muchas bocas. “ Cuando muchos no creían en Alianza, porque decían que no íbamos a llegar a Libertadores ni Sudamericana, nos ponían en la posición octava o novena... Alianza Lima con trabajo y humildad pudo conseguir lo que todos sabemos, esto (toca la copa) ”, aseguró el canterano aliancista.

Tocando otros temas, el delantero victoriano se refirió sobre el momento que vivió en la temporada: su lesión. “Pasaron muchas cosas por mi cabeza. La lesión era algo dura y volvía a pasar. Es muy difícil que yo recaiga mentalmente. Sabía que tenía una deuda con Alianza y no podía irme así. Mi mamá es la más soñadora con que yo vuelva a Alianza. Eso me generó pensamiento y no podían quedar las cosas así”, precisó.

Finalmente, habló sobre la selección peruana y contó que espera disputar un segundo mundial. “Estos cuatro partidos van a ser claves para volver al mundial. Será muy lindo para que todo el país se una. Sería lindo vivir eso”, finalizó.

