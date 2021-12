Manuel Heredia sobre Alianza Lima: “Me puso muy feliz volver a verlo campeón”

El campeonato de Alianza Lima continúa generando comentarios dentro del fútbol peruano. Mientras el conjunto victoriano continúa viendo el tema de los fichajes y salidas de algunos jugadores, Manuel Heredia , exjugador blanquiazul y actual arquero de Carlos Mannucci, se refirió al nuevo título aliancista.

El ‘Gato’ reveló que se sintió muy feliz por la nueva estrella que consiguió el equipo de Carlos Bustos. Además, comentó que guarda la esperanza de volver a jugar en La Victoria.

“ Aún tengo contrato con Mannucci. ¿Si me veo de blanquiazul en 2022? Me veo jugando en la Liga 1. Sé que en algún momento volveré a Alianza Lima. No sé si ahora o más adelante, pero voy a regresar. Me puso muy feliz volver a verlo campeón”, comentó Manuel Heredia para el portal Alianza history.

Manuel Heredia ganó el Torneo del Inca con Alianza Lima en el 2014. Foto: captura Twitter

Actualmente, en Alianza Lima están en busca de un arquero que compita el puesto con Ángelo Campos.

El conjunto blanquiazul anunció la salida de Steven Rivadeneyra, quien terminó fichando por Carlos Mannucci, y se convertirá en compañero de Manuel Heredia.

Alianza Lima anunció la salida de cuatro jugadores

De cara a la temporada 2022, el conjunto de Alianza Lima anunció que cuatro jugadores que se coronaron campeones del 2021 no continuarán para el siguiente año.

Mediante sus redes sociales, el elenco aliancista reveló que, junto con Steven Rivadeneyra, José Manzaneda, Dylan Caro y Jonathan Lacerda, dejarán La Victoria .

Christian Ramos, exjugador de César Vallejo, podría llegar a ser anunciado como refuerzo en las próximas horas.